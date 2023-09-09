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Ekonomi
AA 09.09.2023 11:16

Akkuyu NGS'de yeni aşama

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında 1. Güç Ünitesi'nin makine dairesinde 350 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü vinci devreye alındı.

Akkuyu NGS'de yeni aşama
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, türbin binasının en önemli vinci olan elektrikli çift kirişli köprü vinci, nükleer güç santralinin inşaat ve montaj çalışmaları sırasında ve işletme aşamasında kaldırma, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılmasına imkan veriyor.

1. Güç Ünitesi'nin makine dairesine farklı seviyelerde kurulmuş olan toplam üç köprü vincini yüksek teknolojili kontrol sistemi bir arada tutuyor. Söz konusu sistem, tüm işletme senaryolarında vinçlerin, kancaların veya halatların çarpışma olasılığını da ortadan kaldırıyor.

Üst kademede, iki adet küçük tekerlekli yük arabası ve traversle donatılmış ana köprü vinci kurulumu tamamlanarak devreye alındı. Türbin bölümünün alt kademesinde sırasıyla 30 ve 15 ton kaldırma kapasiteli geniş açıklıklı köprü vinçleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, gerekli tüm kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra türbin bölümünün üç köprü vincinden ilki ve en önemlisinin devreye alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Montaj tamamlandıktan sonra tüm vinçler, ekipmanın kurulumu ve makine dairesindeki ağır yüklerin taşınması için kullanılacaktır. Güç ünitesinin işletilmesi sırasında vinçler, türbin binasının ana ve yardımcı ekipmanlarının bakım ve onarımını organize etmek için gereklidir. Her vincin hizmet ömrü, güç ünitesinin tüm işletme süresine göre tasarlanmış olup tasarım ve üretim sırasında en yüksek düzeyde güvenilirlik sağlanmaktadır."

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