Akkuyu NGS'de çalışmalar takvime uygun ilerliyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Macaristan'daki Paks NGS'nin çevresindeki kentlerin belediye başkanlarının saha ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahada 4 ünitenin de aynı anda inşa edildiğini hatırlatan Butckikh, "Akkuyu NGS sahası dünyanın en büyük nükleer güç santrali sahasıdır. 27 Nisan'da proje için çok önemli olan taze nükleer yakıt getirme aşamasını geçtik. Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik etmek istiyorum çünkü artık nükleer kulübün bir üyesi oldu." dedi.

"Elektrik iletim hatlarının neredeyse hepsi tamamlanmış durumda"

Butckikh, Akkuyu NGS'de çalışmaların proje takvimine uygun ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birinci ünitede artık genel olarak inşaat işlerinin çoğu tamamlanmış durumda. Biz, şu an artık teknolojik süreçlerin, ekipmanların deneme süreçlerine ilerliyoruz. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma gereği bizim bir şartımız var. O şart da bütün inşaatla ilgili. Bütün onay ve lisanslar alındıktan sonra bir üniteyi ticari işletmeye almak için 7 yılımız var. Birinci güç ünitesi için inşaat lisansını Nisan 2018'de aldığımız için o tarihten itibaren 7 yıllık süreyi hesaplıyoruz. Santralimizin elektrik iletim hatlarının neredeyse hepsi tamamlanmış durumda. Biz de tarafımızca gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Bu yıl sahada gerçekleşecek çalışmaların proje için çok önemli olduğunu vurgulayan Butckikh, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu tarih, hem Türkiye hem de bizim için çok önemli çünkü burada bir aile gibi çalışıyoruz. Bu nedenle birinci ünitede inşaat işlerinin çoğunun tamamlanmış olması yükümlülüğümüz var. Şu an artık ikinci ünite için ekipmanları getiriyoruz. Birinci ünitede yaptığımız gibi diğer ünitelerde de ekipmanların kurulumu takvime uygun olarak ilerliyor."​​​​​​​