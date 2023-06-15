Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,70 puan artarak 5.392,47'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.