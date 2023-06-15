Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.06.2023 13:37

'Centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında 48 şirket savunma yapacak

Rekabet Kurulu tarafından 48 şirkete yönelik yürütülen 'centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında, sözlü savunma toplantıları 18-19 Temmuz'da yapılacak.

'Centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında 48 şirket savunma yapacak

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasındaki 'centilmenlik anlaşmaları' nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihinde çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 33 teşebbüs hakkında resen soruşturma başlattı.

Yerinde incelemeler sonucu, soruşturma tarafı şirket sayısı 48'e çıktı. Soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantıları, 18-19 Temmuz'da yapılacak.

Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirilecek toplantılarda soruşturma heyeti, elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak görüşünü açıklayacak.

Sözlü savunmaların ardından 15 gün içerisinde karar açıklanacak

Soruşturma tarafı olan 48 şirketin temsilcileri de Kurul'a sözlü savunmalarını verecek. Kurul, sözlü savunmaların ardından 15 gün içerisinde kararını açıklayacak.

Soruşturma dosyasının konusunu 'çalışan ayartmama anlaşmaları' diğer bir deyişle 'centilmenlik anlaşmaları' oluşturuyor.

İş gücü piyasalarında rekabet halinde olan teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı olarak yapılan anlaşmalar, çalışanların teşebbüsler arasındaki geçişlerinin engellenmesine, çalışanların daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum kalmasına neden olabiliyor.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu
Sıradaki Haber
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
14:14
Dünyada hava sıcaklığı haziranın ilk bölümünde rekor seviyeye çıktı
14:09
İspanya erken seçime giderken AB dönem başkanlığını üstlenecek
14:20
Akkuyu NGS'de çalışmalar takvime uygun ilerliyor
13:52
Aksaray'da 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı
14:02
Yılmaz: 12. Kalkınma Planı'nı ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz
Ankara-Beypazarı-Nallıhan kara yolundaki 2 tünelde çalışmalar sürüyor
Ankara-Beypazarı-Nallıhan kara yolundaki 2 tünelde çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İETT şoförü tartıştığı vatandaşın suratına cam bardak attı
İETT şoförü tartıştığı vatandaşın suratına cam bardak attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ