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Ekonomi
AA 09.04.2024 12:23

Akkuyu NGS 1'de yeni aşama: Başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde inşaatın son aşaması olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı.

Akkuyu NGS 1'de yeni aşama: Başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlatma ve ayarlama çalışmaları NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ediyor. Bu aşama, santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayarlama, kontrol ve test işlemlerini kapsıyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev liderliğindeki Rosatom yöneticilerinden oluşan bir heyet inşaat sahasını gezerek 1'inci ünitede bulunan nükleer ve türbin adası tesisleri ile Akkuyu NGS'nin kıyı hidroteknik yapılarını inceledi.

İncelemelerin ardından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, projenin uygulanmasına ilişkin temel hususları ayrıntılı olarak ele almak üzere Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve diğer proje yöneticileriyle bir araya geldi.

Akkuyu NGS 1'de yeni aşama: Başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı

"Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 1'inci ünitede çalışmaların gidişatına ilişkin şunları kaydetti:

"Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. Akkuyu NGS 1'inci ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabalarımız ve Türk şirketlerinin çalışmaları buna yönelik olarak devam ediyor. Projede birçok Türk şirketi yer alarak büyük bir profesyonellik ve bir o kadar da başarılı mobilizasyon gösteriyorlar."

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