Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatlarında 7 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

Buna göre, Ankara'da benzinin litre fiyatı 5 lira 54 kuruşa, İstanbul'da 5 lira 40 kuruşa düştü. İzmir'de ise ortalama fiyat 5 lira 58 kuruş oldu.

Motorinde yapılan indirim 12 kuruş oldu. Ankara'da motorinin litre fiyatı 5 lira 24 kuruş, İstanbul'da 5 lira 16 kuruş, İzmir'de ise 5 lira 27 kuruşa indi.