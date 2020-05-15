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Akaryakıtta çifte indirim
[Fotoğraf: AA]
Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatında 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 7 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzin fiyatlarında 7 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.
Buna göre, Ankara'da benzinin litre fiyatı 5 lira 54 kuruşa, İstanbul'da 5 lira 40 kuruşa düştü. İzmir'de ise ortalama fiyat 5 lira 58 kuruş oldu.
Motorinde yapılan indirim 12 kuruş oldu. Ankara'da motorinin litre fiyatı 5 lira 24 kuruş, İstanbul'da 5 lira 16 kuruş, İzmir'de ise 5 lira 27 kuruşa indi.
Etiketler: benzin fiyatı motorinSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 00:52
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