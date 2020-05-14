Haber Giriş: Kaynak: AA
10 bin ton limon ihracatına izin
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10 bin ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Bu konuda kimse kendine paye çıkarmasın. Planlamamızı ihtiyaca göre yaptık. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve tüketicilerin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığının, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle limon ihracatı 31 Ağustos 2020'ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştı.
Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10.000 ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Bu konuda kimse kendine paye çıkarmasın.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 14, 2020
Etiketler: limon koronavirüs ihracatSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 21:34
Son Haberler
- 22:15
- 21:55
- 22:13
- 21:50
- 21:41
Sıradaki Haber
Soruşturma başlatılan 23 zincir market 'rekabet' savunması yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz