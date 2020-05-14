Haber Giriş: Kaynak: AA
Soruşturma başlatılan 23 zincir market 'rekabet' savunması yapacak
[Fotoğraf: AA]
23 zincir market hakkında, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da yapılacak.
Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su, yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Etiketler: Rekabet Kurumu soruşturma zincir marketSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:54
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