Erdoğan ile Trump, Libya ve Suriye'yi görüştü

Erdoğan ile Trump, Libya ve Suriye'yi görüştü

Filistinliler 'Yüzyılın Anlaşması'na nasıl bakıyor?

Filistinliler 'Yüzyılın Anlaşması'na nasıl bakıyor?

Ekonomi