Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı kapsamında temmuz ayında 831 bin 383 haneye yaklaşık 428 milyon lira ödeme yaptı.

Destek programının ikinci ödemesi bugün gerçekleştirildi.

1 milyon 659 bin 48 haneye 882 milyon 774 bin lira tutarında ödeme yapıldı.

Hak sahibi hanelere 10 ay daha destek sağlanacak.

Destek programından faydalanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapması gerekiyor.