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Ekonomi
TRT Haber 04.09.2023 10:00

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda yüzde 58,94 oldu.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki değişim ağustosta bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %16,61 ile ulaştırma oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ağustosta bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleşti.

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