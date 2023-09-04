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Ekonomi
AA 04.09.2023 09:48

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 8.949,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 8.949,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 8.914,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.922,00 puana çıktı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

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