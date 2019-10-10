Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 19,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 düştü.

İthalat birim değer endeksi, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,7, yakıtlarda 12 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 geriledi.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 7 arttı.

Kaynak: AA