Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD ile ASELSAN arasında 'afet farkındalık' iş birliği
AFAD ile ASELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı.
Protokol kapsamında, ASELSAN personelinin AFAD gönüllülük sistemine katılması teşvik edilecek, isteklilerin AFAD gönüllüsü olması için destek verilecek.
Eğitimler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılacak tüm yazılı, görsel, işitsel materyalin tasarım ve içeriği AFAD tarafından hazırlanacak.
İki kurum arasında uzaktan/yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerin organizasyonu yapılacak, teknik altyapı ve ekipman sağlanacak.
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