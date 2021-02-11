Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 31.476,56 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 3.921,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 artarak 14.050,82 puandan işlem görmeye başladı.
Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yukarı yönlü bir hareket izledi.
Endekslerdeki pozitif seyirde, koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paketi beklentileri ve açıklanan makroekonomik veriler etkili oldu.
Etiketler: ABD Ekonomisi Borsa
Son Haberler
- 19:11
- 19:02
- 18:53
- 19:03
- 18:10
Sıradaki Haber
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde seyretti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz