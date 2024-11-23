Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.11.2024 11:26

"Aday Havuz Sistemi" ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı

İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi aracılığıyla işverenler 2 ayda 50 bine yakın iş arayan ile mesaj yoluyla iletişime geçti.

"Aday Havuz Sistemi" ile işverenler 2 ayda 50 bin işçiye ulaştı
[Fotograf: AA]

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 23 Eylül'den bugüne kadar 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde, bunun sonucunda işverenler tarafından 50 bine yakın iş arayan vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İstihdam Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Türkiye’nin teknoloji girişim ekosistemi 4,7 milyar dolarlık yatırım aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Kara yolları kışa hazır
11:52
Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi hasta kabulüne hazırlanıyor
11:35
Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı
11:39
Depremzede işletmelere 30,5 milyar liralık kredi imkanı
11:57
Türkiye’nin teknoloji girişim ekosistemi 4,7 milyar dolarlık yatırım aldı
11:25
İşgalci İsrail kurduğu ve genişlettiği askeri koridorlarla Gazze'yi bölme ve kalıcı işgal peşinde
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji 44 ili uyardı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor
FOTO FOKUS
35 yıllık komşusunun duvarını kırdı, bütün eşyalarını çaldı
35 yıllık komşusunun duvarını kırdı, bütün eşyalarını çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ