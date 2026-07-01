AB'de düşük değerli e-ticaret paketlerine 3 euroluk gümrük vergisi yürürlüğe girdi

AB'nin 1 Temmuz'da uygulamaya aldığı düzenlemeye göre, değeri 150 euroya kadar olan ve AB dışından üye ülkelere ithal edilen düşük değerli paketlerden geçici olarak 3 euro gümrük vergisi alınacak.

Düzenleme, internet üzerinden sıkça satın alınan giyim ürünleri, oyuncaklar, elektronik eşyalar ve diğer tüketim mallarını kapsıyor.

Yeni uygulamada 3 euroluk vergi, ürün sayısına göre değil, gümrük tarife sınıflandırmasına göre hesaplanacak.

Aynı tarife sınıfına giren ürünlerden tek seferde 3 euro vergi alınırken, aynı siparişte farklı sınıf ürünlerin yer alması halinde her tarife sınıfı için ek 3 euro alınacak.

Verginin beyanı ve ödenmesinden satıcı veya ithalatçı sorumlu olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren AB'ye giren 150 euroya kadar olan e-ticaret paketlerine gümrük vergisi uygulanacak." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yaklaşık 30 milyon kişinin perakende sektöründe çalıştığını belirten von der Leyen, bunun AB'nin en büyük özel sektör istihdam alanı olduğunu anımsattı.

Von der Leyen, düşük değerli çevrim içi ithalattaki hızlı artışın Avrupalı perakendecileri haksız rekabetle karşı karşıya bıraktığını, bu ürünlerin önemli bölümünün de AB güvenlik standartlarını karşılamayarak tüketiciler açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, yeni uygulamanın Avrupalı işletmeler için adil rekabet koşullarını yeniden sağlamayı ve tüketicileri daha iyi korumayı amaçladığını belirtti.

AB'de bugüne kadar Birlik dışından yapılan, değeri 150 euroya kadar olan ürün siparişleri gümrük vergisinden muaf tutuluyordu.

Söz konusu 3 euroluk uygulama, AB'nin hazırladığı kapsamlı gümrük reformu yürürlüğe girene kadar geçici olarak uygulanacak. Reform kapsamında gümrük vergisi sisteminin önemli ölçüde değiştirilmesi ve mevcut muafiyetlerin kaldırılması planlanıyor.

AB Komisyonu verilerine göre, 2025 yılında Birliğe yaklaşık 6 milyar düşük değerli e-ticaret gönderisi giriş yaptı. Bu gönderilerin yüzde 90'ından fazlası Çin'den geldi.

Komisyon uzun süredir özellikle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformları Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyordu.