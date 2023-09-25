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Ekonomi
TRT Haber 25.09.2023 16:37

ABD'de Türkiye rüzgarı esti: OVP'nin detayları ABD'de anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde ekonomik temaslar da oldukça yoğun geçti. Ekonomi yönetimi çok sayıda yatırımcıyla bir araya geldi. Yatırımcı toplantıların moderatörlüğünü yapan Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Yalçındağ izlenimlerini TRT Haber'e anlattı.

Türkiye yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin son dönemde attığı adımlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de karşılık buldu.

Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ta kritik toplantılar gerçekleştirildi. Türkiye burada yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Toplantılara Amerikan şirketlerinden 200 üst düzey yetkili katıldı. Türkiye'deki güven ortamı anlatıldı. Orta Vadeli Program'a ilişkin detaylar paylaşıldı.

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, çok başarılı bir toplantı geçtiğini belirterek, “Önce ticaret bakanımız sunum yaptı. Orta vadeli program ne mana teşkil ediyor onları anlattı çok önemliydi. Sonra sayın bakanımız Mehmet Şimşek çok güzel bir sunum yaptı" dedi.

Toplantılarda Türkiye'nin en önemli şirketlerinin yöneticileri de vardı.

Yalçındağ şunları söyledi:

“En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu programı destekleyip desteklemediği konusuydu. Orada yatırımcılar şunu gördü, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bunu yapan ekonomi yönetimi bu işe inanıyor. Kabine bu işe inanıyor. Bu önemliydi. Uzun zamandır ilk defa bu kadar üst seviyede bir Türk tarafından da bir katılım oldu. Fon yöneticileri çok ilgi gösterdiler, özel sektör temsilcilerine de. Onları da özel sektör olarak orta vadeli programa bakışları neydi önümüzdeki 5 sene yatırımlarını nasıl planlıyorlar, bunların hepsini birebir gördüler”

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ikili ticareti geçen yıl 32 milyar doları aştı. Hedefse 100 milyar dolara çıkabilmek.
 

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