Açık 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 25.09.2023 14:30

Kurtulmuş: Emekli düzenlemesi Meclis'e geldiği zaman hızlandırırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emekli maaş düzenlemesine ilişkin, "Bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclis'e geldiği zaman biz bunu hızlandırırız" dedi.

Kurtulmuş: Emekli düzenlemesi Meclis'e geldiği zaman hızlandırırız
[Fotograf: AA]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.

Emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda soruya yanıt veren Kurtulmuş, şunları kaydetti;

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanımızın 'Emeklileri ihmal etmek, onları yok saymak mümkün değildir' iradesi ortadadır. Dolayısıyla bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclis'e geldiği zaman biz bunu hızlandırırız. Kararı verecek olan Meclis'tir.

ETİKETLER
Emekli Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Dönüştürülen ambalaj atıkları ihracatla ekonomiye kazandırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesi sona erdi
15:35
Çocuklara ekran eşliğinde yemek yedirmek neden tehlikeli?
15:33
Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar
15:24
AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri yarın Brüksel'de görüşecek
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:15
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama
Gazze'de hurma hasadı
Gazze'de hurma hasadı
FOTO FOKUS
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum tarafının AB üyeliğine taraf olduğum için pişmanım
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum tarafının AB üyeliğine taraf olduğum için pişmanım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ