BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 200,20 puan artarak 8.239,38'e çıktı. Toplam işlem hacmi, 74,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 ve holding endeksi yüzde 1,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,03 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.