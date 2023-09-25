Emekli maaşına düzenleme yolda

Emekli maaşlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü, maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede. Meclis 1 Ekim'de açılacak. Öncelikli görüşülecek konulardan biri ise emekli maaşına yapılacak düzenleme olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yılbaşında enflasyon farkı, refah payıyla birlikte verilmesi birinci senaryo"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TRT Haber'de konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti;

5 milyona yakın emeklinin maaşı hali hazırda 7 bin 500 lira civarında. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklilerinde maaşı 7 bin 500 lira olanların bunun en azından temmuz-ağustos-eylül enflasyonunun güncellenmesi söz konusu olacak. Yine temmuz-ağustos-eylül enflasyonu göz önünde bulundurulup bunun yükseltilmesi diğer emeklilerin ise yılbaşında enflasyon farkı, refah payıyla birlikte verilmesi birinci senaryo.

2. senaryo ise sadece en düşük emekli maaşları değil diğer emeklilere de en azından gerçekleşen enflasyon oranında maaşların güncellenmesi şu anda konuşulan formüller arasında. Fakat dediğim gibi bütün bu formüller kamuoyunda beklentiler ve konuşulan senaryolardan ibaret.

Yasal düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.