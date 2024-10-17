Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.10.2024 13:01

AB ağustosta 1,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), ağustos ayında 1,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

AB ağustosta 1,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 195,5 milyar euro, ithalatı ise yüzde 0,8 gerileyerek 197,2 milyar euro oldu.

AB, söz konusu ayda 1,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat ağustosta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 düşüşle 216,7 milyar euro, ithalat ise yüzde 2,3 azalışla 212,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ağustosta 4,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 42 milyar euro ile ABD, 25,4 milyar euro ile İngiltere, 15,8 milyar euro ile Çin, 13,5 milyar euro ile İsviçre ve 8,3 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,5 milyar euro ile Çin, 26,6 milyar euro ile ABD, 12,9 milyar euro ile İngiltere, 9,3 milyar euro ile İsviçre, 8 milyar euro ile Norveç ve 7,5 milyar euro ile Türkiye oldu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
15. Türk-Arap Ekonomi Forumu başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Bakan Göktaş'tan Rojin'in ailesine taziye telefonu
13:07
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yeni doğan ünitesinde "felaket" yaşanabilir
13:01
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 438'e çıktı
13:05
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu yarın İstanbul'da toplanıyor
13:04
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
13:02
Malatya'daki depremden etkilenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor
Köy köy gezen üniversite öğrencileri Karslı çocuklarla buluşuyor
Köy köy gezen üniversite öğrencileri Karslı çocuklarla buluşuyor
FOTO FOKUS
Dolandırıcılık operasyonuyla ilgili iddianameye TRT Haber ulaştı
Dolandırıcılık operasyonuyla ilgili iddianameye TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ