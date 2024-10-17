AB ağustosta 1,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 195,5 milyar euro, ithalatı ise yüzde 0,8 gerileyerek 197,2 milyar euro oldu.

AB, söz konusu ayda 1,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat ağustosta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 düşüşle 216,7 milyar euro, ithalat ise yüzde 2,3 azalışla 212,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ağustosta 4,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 42 milyar euro ile ABD, 25,4 milyar euro ile İngiltere, 15,8 milyar euro ile Çin, 13,5 milyar euro ile İsviçre ve 8,3 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,5 milyar euro ile Çin, 26,6 milyar euro ile ABD, 12,9 milyar euro ile İngiltere, 9,3 milyar euro ile İsviçre, 8 milyar euro ile Norveç ve 7,5 milyar euro ile Türkiye oldu.