AB, 2027'de yaklaşık 200 milyar euro bütçe istiyor

AB Komisyonu, 2027 yılı bütçe taslağı teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, AB'nin mevcut 2021-2027 dönemini kapsayan Çok Yıllı Mali Çerçevesi (MFF) kapsamındaki son yıllık bütçe olacak 2027 bütçesinin taahhüt ödenekleri 199,9 milyar euro olarak öngörüldü.

Bütçede, Ukrayna'ya yönelik mali desteklerin sürdürülmesi, güvenlik ve savunma yatırımlarının yükseltilmesi, ekonomik rekabet gücünün artırılması ve göç yönetiminin desteklenmesi öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Bütçe taslağında en büyük pay 75,8 milyar euroyla uyum, dayanıklılık ve değerler politikalarına ayrılırken, bunu 57,2 milyar euroyla doğal kaynaklar ve çevre, 21,9 milyar euroyla tek pazar, inovasyon ve dijital dönüşüm, 15,5 milyar euroyla komşuluk ve dış politika, 13,7 milyar euroyla Avrupa kamu yönetimi, 5,8 milyar euroyla göç ve sınır yönetimi ile 3,1 milyar euroyla güvenlik ve savunma alanları izledi. Ayrıca, Ukrayna Destek Kredisi için 1,15 milyar euro ve tematik özel araçlar için 5,9 milyar euro kaynak öngörüldü.

AB Komisyonunun hazırladığı taslak bütçe, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Bu arada, AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor. AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.