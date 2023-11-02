9 ayda 24,5 milyon ton ham çelik üretildi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) alınan bilgiye göre, Türk çelik sektörü yılın 9 ayını üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 artarak 2,9 milyon tona çıktı. Yılın 9 ayında ise üretim yüzde 10,1 gerileyerek 24,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 artışla 2,8 milyon tona, ocak-eylül döneminde de yüzde 18,5 yükselerek 28,9 milyon tona ulaştı.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 23,3 azalışla 1,1 milyon tona, değer yönünden de yüzde 31,1 düşüşle 780,1 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-eylül döneminde de 2022'nin aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 39,7 azalışla 7,5 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 47,4 gerileyerek 6,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 10,9 artışla 1,2 milyon tona çıktı. İthalat, değer yönünden ise yüzde 5,8 azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

İthalat, ocak-eylül döneminde de 2022'nin aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 20,4 artışla 13,6 milyon tona ulaştı. Değer itibarıyla ise ithalat yüzde 5,2 azalışla 11,7 milyar dolara düştü.

Geçen yılın 9 ayında yüzde 93,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 52,1 olarak kayıtlara geçti.

Damping soruşturması olumlu karşılandı

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, dünyanın en büyük iki çelik üreticisi olan ve 9 aylık dönemde üretimlerini sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 11,6 artıran Çin ve Hindistan'ın, küresel üretim artışında ciddi rol oynadığını söyledi.

Yayan, Çin'in iç piyasasında yaşadığı talep daralması nedeniyle ihracat piyasalarına yöneldiğini, Türkiye'ye de yüzde 65 artışla 2,7 milyon ton çelik ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek, bunun Türkiye'nin toplam çelik ürünleri ithalatının 13,6 milyon tona yükselmesinde etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) pazarında enerji krizi, yüksek enflasyon, sıkılaşan ekonomik koşullar nedeniyle çelik talebinde durgunluk yaşandığına dikkati çeken Yayan, bunun bölgeye ihracatının azalmasına da yol açtığını dile getirdi.

Yayan, bölgeden gerçekleşen ithalatın yalnızca yüzde 9,6 gerilediği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlerde yoğun ihracat yaptığımız Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, bugün sahip oldukları enerji ve ham madde avantajları sebebiyle ihracat pazarlarımızda ve iç piyasamızda yoğunluklarını artırmaya başladı. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden dampingli fiyatlarla gerçekleştirilen ithalattaki olağanüstü artışlar, 2022'nin 9 aylık döneminde yüzde 65 olan kapasite kullanım oranının 2023'ün aynı döneminde yüzde 57 seviyesine gerilemesine yol açtı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Ekim'de Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli 'sıcak haddelenmiş yassı çelik' ithalatına yönelik olarak açılan damping soruşturması, olağanüstü seviyelerde artan ithalatın sınırlandırılması ve çelik sektöründeki kapasite kullanım oranlarının tekrar eski seviyelerine yükseltilmesi doğrultusunda atılmış olumlu bir adım. Benzeri adımların diğer çelik ürünleri için de atılması sektörün cari işlem dengesindeki açığın kapatılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."