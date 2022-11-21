Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarına ilişkin, “Her yıl düzenlediğimiz organizasyonumuzla ülkemizi hem dünya helal pazarının üssü haline getirdik hem de Türkiye’nin helal pazarından aldığı payı büyütmesine katkı sağladık.” dedi.

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Helal Expo Fuarı’nın İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) koordinasyonu ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi’nin (ICDT) iş birliğinde düzenlediklerini belirtti.

Yunus Ete, organizasyona 40’a yakın ülkeden 500’e yakın firmanın stantla katılacağını ifade ederek, “Gördüğümüz ilgiden mutluyuz ve bunu her defasında daha da artırarak, ülke ekonomisine hizmet vermek üzere ilerliyoruz. Her yıl 400’e yakın yerli ve yabancı firmanın stant açtığı, 10 bini yabancı 40 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı fuarda bu yıl da 1 milyar avro iş hacminin yakalanmasını öngörüyoruz. 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da 90’dan fazla ülkeden 4 gün boyunca 9 bine yakını yabancı 40 bine yakın toplam ziyaretçi bekliyoruz.” diye konuştu.

8’inci Dünya Helal Zirvesi’nin ise bu yıl “Sürdürülebilir ticaret için: Global helal endüstrisinin gelişimini tüm yönleri ile keşfedin” mottosu ile kapılarını açacağını aktaran Ete, şunları kaydetti:

“Zirvenin 11 farklı oturumunda 50’den fazla uluslararası konuşmacı sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Dünya Helal Zirvesi çatısı altında 40’a yakın ülkeden uluslararası şefin katılımı ile Uluslararası Aşçılar Şampiyonası gerçekleşecek. Muhafazakâr giyim ve aksesuar firmalarının katılım yaparak ürünlerini tanıtacağı fuarda Muhafazakar Moda ve Sanat Sokağı’nın yanı sıra dünya lezzetleri sokağı da ziyaretçileri ile buluşacak. 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da startupların projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtabilmesi için özel bir Start Up Zone alanı ayrılarak, genç girişimcilere fırsat oluşturuldu.”

“Türkiye’nin helal pazarından aldığı payı 5 yılda 400 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz””

Yunus Ete, bu yıl fuarda Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile şirketlerin karşılıklı iş fırsatlarını değerlendirebilmeleri için özel bir B2B programının da organize edildiğini belirterek, “Bu özel program kapsamında gıda, kozmetik, makine, tekstil, teknoloji, ilaç gibi fuar katılımcı sektörleriyle ilgili 500’e yakın satın alma profesyoneli, özel bir salonda stant açan markaların temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu toplantıların fuar katılımcıları için önemli ticari iş birliklerine vesile olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Dünya helal pazarının 5 yıl içinde 10 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini anlatan Ete, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin bu alanda bir üsse dönüştüğüne dikkati çekmek isteriz. Her yıl düzenlediğimiz organizasyonumuzla ülkemizi hem dünya helal pazarının üssü haline getirdik hem de Türkiye’nin helal pazarından aldığı payı büyütmesine katkı sağladık. Türkiye’nin payı hali hazırda 150 milyar doları aştı. Finanstan gıdaya, turizmden tekstile, kozmetikten tıp, ilaç ve kimyaya kadar birçok sektörü içine barındıran pazarın büyüklüğünün 7 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde, burada çok büyük bir pasta olduğu görülüyor.

Yani daha gidecek çok yolumuz var. Ülkemizde faaliyetlerine devam eden Helal Akreditasyon Kurumu’nun aktif çalışmaları ve düzenlediğimiz Helal Expo gibi etkinliklerle, Türkiye’nin helal pazarından aldığı payı 5 yılda 400 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz.”

“Salgın dönemi helal ürüne ilgiyi artırdı”

Ete, son 5 yılda dünya helal pazarının 2 kattan fazla büyüme kaydettiğine işaret ederek, bu hızlı büyümede Kovid-19 salgınının da etkisi olduğunu aktardı.

Helal ürünlerin temellerinden birinin de hijyen olduğuna dikkati çeken Ete, “Salgın döneminde de insanların sağlıklı ve hijyenik ürünlere ilgisi arttı. Bu da helal olan ürüne ilgiyi artırdı. Dolayısıyla pazar hızlı bir büyüme ivmesine girdi. Dünya helal pazarı 10 trilyon dolara doğru koşmaktadır.” şeklinde konuştu.

Ete, İslami finansın 3,5 trilyon dolar, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, dünya helal turizm sektörünün 400 milyar dolar, kozmetik sektörünün 200 milyar dolar, muhafazakâr giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin edildiğini belirterek, helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı da şekillendirmesinin beklendiğini vurguladı.

“4 gün boyunca farklı sunum ve oturumlar olacak”

Yunus Ete, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Asel Uluslararası Fuar Hizmetleri tarafından 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. Helal Expo kapsamında düzenlenen Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’nın bu yıl 24-27 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

40 farklı ülkeden 200 uluslararası şefin yer aldığı ve aralarında ünlü şeflerin de olduğu yarışmaya, Türkiye'nin 60 ilinden yaklaşık 2 bin şef ve aşçılık okulu öğrencileri ile öğretim görevlilerinin de katıldığını anlatan Ete, “Etkinliklerde 4 gün boyunca farklı sunumlar ve oturumlar olacak. Birincinin yanı sıra bir de 'Klasman Kupası'nın verileceği yarışmalar 'Helal Turizm' şirketlerinin de ilgi odağında.

Ülkemizin gastronomi zenginliğini tüm dünyaya göstermeyi hedefliyoruz. Tüm ülkeye yayılan federasyon ağımızın desteği ve üyelerimizin katılımları ile fuarda turizm lezzet sokağı oluşturduk. Buradaki sunumlar ve tanıtımlar ile ülkemizin gastronomi zenginliğini göstereceğiz.” diye konuştu.

“Uluslararası Aşçılar Şampiyonasına katılım çok yoğun”

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (Taşpakon) Genel Başkanı Öner Çulfaz ise dünya helal pazarı 10 trilyon dolara yaklaştığını, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, dünyada helal turizm pazarının ise 400 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Türkiye’nin de helal turizm pazarından 400-500 milyon dolar beklentisinin bulunduğunu belirten Çulfaz, “Yakında çıkacak ve dünya genelinde geçerli olacak 'Turizm Sektörü Helal Sertifikası'nda yiyecek içecek ve sunum çok büyük önem taşıyacak. Şimdiden milli şeflerimizle bu yemekleri ve sunumları gerçekleştirmek, Helal Expo ile dünyaya tanıtıp anlatmak helal turizm pazarında ülkemiz adına çok büyük bir adım olacak.” diye konuştu.

Çulfaz, bu yıl konfederasyonun emeğiyle yarışma organizasyonunun uluslararası arenaya taşıyacaklarını aktararak, Uluslararası Aşçılar Şampiyonasını gelenekselleştirmek istediklerini vurguladı.

Bu yıl şampiyonaya katılımın çok yoğun olduğunu ve etkinliğe gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten Çulfaz, “Yakında çıkacak ve dünyada genelinde geçerli olacak 'Turizm Sektörü Helal Sertifikası'nda yiyecek içecek ve sunum çok büyük önem taşıyacak. Şimdiden milli şeflerimizle bu yemekleri ve sunumları gerçekleştirmek, Helal Expo ile dünya tanıtıp anlatmak helal turizm pazarında ülkemiz adına çok büyük bir adım olacak.” değerlendirmesinde bulundu.