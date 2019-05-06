Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2018-30 Nisan 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 589 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 8 aylık dönemde 210 bin 927 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde, 215 bin 37 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 359 milyon 522 bin 318 dolar gelir elde edilmişti.

Öte yandan açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç'in görüşlerine de yer verildi.

Sevinç, 2018-2019 sezonunun sekiz aylık bölümünde gerçekleşen 210 bin ton iç fındık ihracatının yüzde 39,7'sine tekabül eden 83 bin 843 tonunu işlenmiş fındığın oluşturduğunu belirterek, "İşlenmiş fındık ihracatımızın genel fındık ihracatımızdaki payının, gerek katma değerin ülkemizde kalmasını sağlaması gerekse bölge istihdamına olumlu katkıları olması bakımından artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, en önemli pazar konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik 160 bin 439 ton olarak gerçekleşen ihracatın toplam ihracatın yüzde 76’sına tekabül ettiğini belirterek, tek pazara bağımlılık karakteristiği gösteren fındık ihracatının bu yapısından kurtulması ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi amacıyla geçmiş yıllarda Fındık Tanıtım Grubu ve şimdi de Türkiye Tanıtım Grubu tarafından yürütülen faaliyetlerin meyvesini vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Tanıtım faaliyetlerinde bulunulan Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Japonya ve Hindistan’da dikkat çekici bir ihracat artışı olduğunu da kaydeden Sevinç, elde edilen bu başarıdan dolayı sektör adına son derece mutlu olduklarını ifade etti. Sevinç, zamanın kendilerini haklı çıkardığını, bu konularda sonuç almanın kolay olmadığını, çok sabırlı ve ısrarlı çalışmalarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının önemli ivme kazandığını ve bu ülkenin en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdiğini ifade eden Sevinç, artışın bu şekilde devam etmesi halinde sezon sonunda ihracat rakamının 7 bin 500-8 bin ton/iç seviyelerine yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA