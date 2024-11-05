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Ekonomi
TRT Haber 05.11.2024 10:21

5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş şunları aktardı:

“Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz.” 

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Emekli Mahinur Özdemir Göktaş
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