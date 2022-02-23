Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
50 ve 100 TL'lik yeni banknotlar tedavüle veriliyor
Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.
Etiketler: Merkez Bankası Türk Lirası
Son Haberler
- 11:52
- 11:45
- 11:43
- 11:45
- 11:39
Sıradaki Haber
Kırsal kalkınmadaki projelere 200 milyon liralık hibe desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz