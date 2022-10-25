Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4. Enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak
[Fotograf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın dördüncü enflasyon raporunu 27 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseltilmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-IV’ün tanıtımı amacıyla perşembe günü saat 10.30’da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.
Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiğini bildirmişti.
Etiketler: Merkez Bankası Enflasyon
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