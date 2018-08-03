3 kamu bankasından imar barışı için düşük faizli kredi

8 Haziran 2018 tarihinde başvuru süreci başlayan ve 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan "imar barışı" düzenlemesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank "Yapı Kayıt Belgesi" alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Pazartesi günü başlıyor

İmar barışından daha çok vatandaşın faydalanmasını sağlamak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gerekli çalışmalarını sonlandırdı. Hazırlanan "İmar Barışı Kredisi" 06 Ağustos 2018 Pazartesi gününden itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacak.

Başvurular e-Devlet'ten

İmar barışı kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor.

60 aya kadar vade

Başvuru sahipleri finansman ihtiyaçlarını 3 kamu bankasından 60 aya kadar vade seçenekleri ve 1,33’den başlayan faiz oranları ile kredi olarak karşılayabilecek.

Vatandaşlar "Yapı Kayıt Belgesi" almak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme yapabilecekler.

İmar barışı vade ve faiz oranları

Vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı ile; imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber