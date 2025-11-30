Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 30.11.2025 14:19

2025 3. çeyrek büyüme verileri yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

2025 3. çeyrek büyüme verileri yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

