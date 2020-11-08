Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanan 2021 Yılı Fuar Takvimi'ne göre yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbaharda olacak. Mart ayında 61, Nisan'da 37, Ekim'de 56 ve Kasım ayında 53 fuar düzenlenecek. Yurt içinde en fazla fuar düzenlenecek iller sıralamasında 227 fuar ile İstanbul ilk sırada. İzmir'de 25, Antalya ve Bursa'da 17 fuar düzenlenecek.

En fazla fuar tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde önemi iyice artan ve büyümesini sürekli sürdüren tarım ve hayvancılık ile gıda sektörleri, en fazla fuar düzenlenecek alanlar olacak. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık sektörüne dair 46, gıda sektörüne ilişkin olarak 32 fuar düzenlenecek.

Tarım ve hayvancılık alanındaki 46 fuarın 36'sı ihtisas, 10'u ise uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar özellikle eylül ve kasım aylarında gerçekleştirilecek. Gıda sektöründeki 32 fuarın 18 tanesi ihtisas, 14 tanesi uluslararası ihtisas türünde olacak. Bu fuarlar şubat, mart ve eylül aylarına yoğunlaşacak.

Koronavirüs tedbirlerine uyulacak

Fuarlarda koronavirüs tedbirlerine uyulması da sağlanacak. Kapalı alanlar; katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dahil her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlanacak. Açık alanlarda her 4 metrekareye bir kişi bulunabilecek.