Atık ve bitkisel yağlar değerlendirilerek daha verimli ve çevreci biyodizel yakıta dönüştürülüyor.

1 litre atık bitkisel yağ, doğada 1 milyon litre suyu kirletebiliyor. Aynı yağın biyodizele dönüştürülmesi, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de su kaynaklarını koruyor.

Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen sadece evlerden 40 milyon litre atık yağ toplandı. Bu atık yağlar biyodizele dönüştürülerek ekonomiye destek sağladı.

Hava kirliliğini önleyen biyodizel yakıtın üretiminde tohum yağları da kullanılıyor.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, "Sulama imkanı olmayan, nadasa bırakılan arazilerde yaz ve kış tarla bitkisi olarak ekebileceğimiz, ketencik ve yabani hardal gibi çok güzel çeşitlerimiz gelişiyor ve bütün bunları Tarım Bakanlığına bağlı Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştiriyoruz." dedi.

Sektör, 2020'de salgına rağmen atık ve bitkisel kaynaklarla 100 milyon litre biyodizel yakıt üretimi gerçekleştirdi.

3 milyar liralık tasarruf hedefleniyor

2023'te 500 milyon litrelik biyodizel yakıt üretimi ile 3 milyar liralık tasarruf hedefleniyor.

Haber: Gül Benli