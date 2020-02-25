Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik sigara ithalatına yasak getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pekcan, elektronik sigara ile birlirkte elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildiğini söyledi.

"Kaçak sigaraya geçit vermiyoruz"

Bakan Pekcan "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara ele geçirdik. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.