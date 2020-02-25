Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı ocak ayında sefer, yolcu ve uçuşlarla taşınan yük açısından yoğun bir dönem geçirdi.

5 milyon 276 bin 260 yolcu seyahat etti

İç hatta 1 milyon 263 bin 808, dış hatta 4 milyon 12 bin 452 olmak üzere toplam 5 milyon 276 bin 260 yolcu havalimanındaki geliş-gidiş seferleriyle seyahat etti.

Türkiye'de tüm havalimanlarında toplam 13 milyon 930 bin 816 kişi misafir edilirken yolcuların yüzde 38'inin İstanbul Havalimanı'ndan seyahat ettiği belirlendi.

Seferlerin yüzde 32'sine İstanbul Havalimanı ev sahipliği yaptı

Geçen yılın nisan ayından bu yana tam kapasite hizmet veren havalimanından yılın ilk ayında 35 bin 89 uçuş yapılırken bunların 8 bin 370'si iç hat, 26 bin 719'u ise dış hatta icra edildi. Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapılan toplam 110 bin 631 seferin yaklaşık yüzde 32'sine İstanbul Havalimanı ev sahipliği yaptı.

Taşınan yüklerin yüzde 52'si İstanbul Havalimanı'ndan nakledildi

İstanbul Havalimanından ocakta düzenlenen uçuşlarla iç hatta 11 bin 510, dış hatta 130 bin 878 ton bagaj, kargo ve postadan oluşan yük nakledildi.

Toplam 142 bin 388 ton yük, yılın ilk ayında yapılan uçuşlarla taşındı.

Böylece Türkiye'deki havalimanlarından ocak ayında uçaklarla taşınan 274 bin 943 ton yükün yaklaşık yüzde 52'si İstanbul Havalimanı'ndan nakledilmiş oldu.