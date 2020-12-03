Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 02:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 ayda 2,3 milyar dolarlık halı ihracatı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. Ocak ayından bu yana yapılan halı satışından da 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar gelir elde edildi.
Türkiye'de geçtiğimiz ay 257 milyon 758 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım dönemi halı ihracatı tutarının da geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu aktardı.
Kaplan, pandemi sürecinde elde edilen başarıların ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.
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