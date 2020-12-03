Türkiye'de geçtiğimiz ay 257 milyon 758 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım dönemi halı ihracatı tutarının da geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu aktardı.

Kaplan, pandemi sürecinde elde edilen başarıların ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.