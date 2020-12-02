Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 2 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,83 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 2 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,83 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,8316 en yüksek 7,9172 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 7,8316'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,8090'da işlem gördü.
2 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8470
|
7,8480
|
7,8290
|
7,8300
|
Avro
|
9,4080
|
9,4090
|
9,4460
|
9,4470
|
Sterlin
|
10,4690
|
10,5220
|
10,4100
|
10,4620
|
İsviçre Frangı
|
8,6740
|
8,7170
|
8,7270
|
8,7700
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,8170
|
7,8970
|
7,7990
|
7,8790
|
Avro
|
9,3680
|
9,4480
|
9,4060
|
9,4860
|
Sterlin
|
10,4090
|
10,6190
|
10,3500
|
10,5600
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