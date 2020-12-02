Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 458,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 458,20 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 458,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 458 lira 10 kuruşken satışı ise 458 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 738 lira satış fiyatı ise 743 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 2 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: