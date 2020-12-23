Ticaret Bakanlığı'nın ekim ve kasım aylarına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden iptal edilen ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri belli oldu.

Buna göre, ekim ve kasımda toplam 1035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Ayrıca firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 30, resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 5 olarak gerçekleşti.