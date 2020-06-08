3. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz."

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

E-Devletten yapılan duyuruda “Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.

3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.” denildi.

1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler “https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu” linki üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

E-Devlet üzerinden yapılan duyuruda başvuruların başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,

2 olan vatandaşların Salı,

4 olan vatandaşların Çarşamba,

6 olan vatandaşların Perşembe,

8 olan vatandaşların Cuma

günlerinde başvuruları alınacak.

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.