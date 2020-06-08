1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardım başvurusu şartları...
1000 TL sosyal yardım başvuruları başladı. Başvuru şartları neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3. faz 1000’er lira nakdi destek ödemeleri için başvurular başladı.1000 TL yardım başvurusu e- Devlet…
3. Faz 1000’er TL ödemeleri için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz."
1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
E-Devletten yapılan duyuruda “Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.” denildi.
1000 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenler “https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu” linki üzerinden başvurularını yapabilecek.
Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak
E-Devlet üzerinden yapılan duyuruda başvuruların başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
- 0 olan vatandaşların Pazartesi,
- 2 olan vatandaşların Salı,
- 4 olan vatandaşların Çarşamba,
- 6 olan vatandaşların Perşembe,
- 8 olan vatandaşların Cuma
günlerinde başvuruları alınacak.
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
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