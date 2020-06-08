Güvenli Turizm Sertifika Programı uygulanmaya başladı. 20-31 Mayıs tarihleri arasında sertifikasyona bin 398 otel ve 54 yeme-içme tesisi olmak üzere toplam bin 452 başvuru yapıldı.

En yüksek başvuru 483 otel ile Akdeniz Bölgesi'nden gelirken bunu 466 otelle Marmara takip etti. Üçüncü sırada ise Ege Bölgesi yer aldı.

İşletmeler sürekli denetime tabi tutuluyor

Belgeyi alan işletmeler, yetkili kurumlar tarafından sürekli denetime tabi tutuluyor. Müşterinin otele girişinden başlayarak kullandığı her yerde sosyal mesafe ve hijyene dikkat ediliyor.

Yeme-içme tesislerinde en yüksek başvuru Marmara'dan yapıldı. Restoranlarda da üst düzey hijyen kuralları uygulanıyor. Güvenli Turizm Belgesi alan oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyuruluyor.

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Erdinç Kızılgedik