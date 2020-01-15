TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'dan itibaren devam eden başvuru alımı, bugün mesai bitiminde son bulacak.

Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubeleri aracılığıyla da kabul ediliyor.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi.

1 milyon 51 bin 66 kişi başvurdu

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek.

Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.

Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

Sosyal konut projesinde kura çekiliş yeri ve programı, ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrası geri alabilecek.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra, idare tarafından belirlenecek tarihte Konut Belirleme Kurası çekilecek.

Sosyal konutlar için başvuru şartları neler?

Peki 100 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Projeye başvurabilmek için, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje il ve ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmasının yanı sıra diğer başvuru şartları şu şekilde:

-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacak.

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.)

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

-Başvuruları yapacak vatandaşların, 25 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan "hak sahipliği belgesi" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

-Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

100 bin sosyal konut hangi illere yapılacak?

Konutların illere göre dağılımında birinci sırada yer alan il 10 bin konutla İstanbul. Peki, sosyal konut projesi Ankara'da nerelerde yapılacak? Sosyal konut projesi, Ankara'nın Sincan, Nallıhan, Bala, Çubuk ve Haymana ilçelerinde yapılacak. Ankara'ya kaç konut yapılacak? Ankara'ya sosyal konut projesi kapsamında 4 bin konut yapılacak.

Sosyal konut kaç metrekare?

Sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1'lik seçenekler sunulacak. Konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber/AA