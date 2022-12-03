Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları ve Baykar Teknoloji ortaklığında mühendislik alanlarında Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı oluşturuldu.

Program kapsamında hedef ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik burslandırmalar yapıldı. Burs programına ilişkin YTB ve Baykar Tekonoloji arasında bir protokol imzalandı. Mutabakat metnini YTB Başkanı Abdullah Eren ve Baykar Tekonoloji CEO’su Haluk Bayraktar imzaladı.

Burs 4 yıllığına verilecek

Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı çerçevesinde Türkiye'de mühendislik dallarında lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim gören 18 ülkeden 200 uluslararası öğrenciye 4 yıl boyunca burs sağlanacak.



Burs programı sayesinde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi anlayışı hedef ülkelerden eğitim için ülkemize gelen öğrencilere aşılanacak. Bu sayede ülkelerinin kalkınmalarında temel rol oynayacak gençler yüksek teknoloji üretiminde ülkeler arasında köprü vazifesi görecek.