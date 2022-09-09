Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA, ÖSYM
YÖKDİL sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 28 Ağustos 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.
Etiketler: ÖSYM
Son Haberler
- 11:26
- 10:55
- 11:18
- 10:29
- 10:17
Sıradaki Haber
Bakan Özer: Hedefimiz mesleki gelişim bütçesini gelecek yıl 500 milyon liraya çıkarmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz