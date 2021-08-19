Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
Son Haberler
- 15:44
- 15:31
- 15:35
- 15:24
- 15:15
Sıradaki Haber
YKS tercih işlemleri yarın sona erecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz