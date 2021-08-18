Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB atama takvimini değiştirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Eğitim Bakanlığı: 20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak.
Bakanlık daha önce 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihlerin 1-6 Eylül arasında alınacağı belirtilmişti. Ancak Bakanlık, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı, tircihleri öne çekti.
Atama işlemleri için tercihler 29 Eylül- 2 Ağustos arasında yapılacak.
Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Öğretmen Ataması Son Dakika
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