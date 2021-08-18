Bakanlık daha önce 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihlerin 1-6 Eylül arasında alınacağı belirtilmişti. Ancak Bakanlık, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı, tircihleri öne çekti.

Atama işlemleri için tercihler 29 Eylül- 2 Ağustos arasında yapılacak.

Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.