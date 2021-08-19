Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS tercih işlemleri yarın sona erecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri yarın sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin yarın sona ereceğini bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"Değerli YKS adaylarımız, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın (20 Ağustos 2021) saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim."
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