ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YÖKDİL sınavının bu sene 81 ilde uygulanacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" dedi.

Değerli adaylarımız,

13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz

Şimdiden adaylarımıza başarılar dilerim.@erolozvar @YuksekogretimK pic.twitter.com/neStaCCerL — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 21, 2022

13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar başvurularını 21-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabilecek.