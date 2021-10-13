Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı.

1- Değerli adaylarımız,

2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olanlar adayların da tercihte bulunabileceği “ikinci ek yerleştirme” yapılmasını kararlaştırmıştık. — Erol Özvar (@erolozvar) October 13, 2021

Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş adaylar için "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını belirten Özvar, öğrencilere hitaben, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.