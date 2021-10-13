Yüz yüze eğitimde altıncı hafta geride kaldı. Ağrı'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulun bulunmadığını söyledi.

Bakan Özer, öğretmenlerin yüksek aşılanma oranının okulların açık kalmasında en önemli etken olduğunu söyledi.

"Tüm Türkiye'de 81 ilde yüz yüze eğitimde 6 haftayı geride bıraktık. Süreç planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. 6. hafta itibarıyla, bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Öğretmenlerimiz Türkiye'de meslek grupları içerisinde en fazla aşılanma oranına sahip olan meslek grubu. En az 2 doz olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmenlerimizin oranı yüzde 91'lerde. Okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının oldukça yüksek olması."